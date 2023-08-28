Боброва Татьяна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савелий
Рождение ребёнка
14.10.1930
Дочь: Мещерякова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Бобров Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.05.1937
Отец ребёнка: Бобров Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.12.1938
Отец ребёнка: Бобров Федор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно