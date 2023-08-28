Боброва Татьяна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва Татьяна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1930

Дочь: Мещерякова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Бобров Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.05.1937

Сын: Бобров Николай Федорович

Отец ребёнка: Бобров Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.12.1938

Сын: Бобров Виктор Федорович

Отец ребёнка: Бобров Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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