Бобров Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1904
Дата смерти1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1904
Отец: Бобров Тимофей Степанович
Мать: Боброва незнаю
Рождение ребёнка
15.05.1937
Мать ребёнка: Боброва Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Боброва Татьяна Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боброва Татьяна Савельевна
Смерть
1966
Скончался от рака желудка