Бобров Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобров Федор Тимофеевич

Бобров Федор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1904

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1904

Отец: Бобров Тимофей Степанович

Мать: Боброва незнаю

Рождение ребёнка
15.05.1937

Сын: Бобров Николай Федорович

Мать ребёнка: Боброва Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Боброва Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Виктор Федорович

Мать ребёнка: Боброва Татьяна Савельевна

Смерть
1966
Скончался от рака желудка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close