Богомазова (Мещерякова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазова (Мещерякова) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1951

Отец: Мещеряков Григорий Васильевич

Мать: Мещерякова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Алексаедра Федоровна

Отец ребёнка: Богомазов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзинцева Оксана Федоровна

Отец ребёнка: Богомазов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомазов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Богомазов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомазов Максим Федорович

Отец ребёнка: Богомазов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомазов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомазов Федор

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