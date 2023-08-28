Богомазова (Мещерякова) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1951
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Алексаедра Федоровна
Отец ребёнка: Богомазов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзинцева Оксана Федоровна
Отец ребёнка: Богомазов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомазов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Богомазов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомазов Максим Федорович
Отец ребёнка: Богомазов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богомазов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богомазов Федор