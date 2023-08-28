Богомазов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомазов Фёдор

Богомазов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева (Богомазова) Алексаедра Федоровна

Мать ребёнка: Богомазова (Мещерякова) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзинцева (Богомазова) Оксана Федоровна

Мать ребёнка: Богомазова (Мещерякова) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомазов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Богомазова (Мещерякова) Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомазов Максим Федорович

Мать ребёнка: Богомазова (Мещерякова) Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомазова (Мещерякова) Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.