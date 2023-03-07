Симанова (Лукьянова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Лукьяновъ Родіонъ
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Симановъ Николай
Рождение ребёнка
01.09.1876
Сын: Симановъ Иванъ
Отец ребёнка: Симановъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина Александра
Отец ребёнка: Симановъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симановъ Николай