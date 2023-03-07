Симанова (Лукьянова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова (Лукьянова) Марфа

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Лукьяновъ Родіонъ

Мать: Лукьянова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1869

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Симановъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1876

Сын: Симановъ Иванъ

Отец ребёнка: Симановъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Александра

Отец ребёнка: Симановъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симановъ Николай

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