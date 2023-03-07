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Лукьянова Пелагея Борисова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Борисъ Ивановъ

Мать: Матрена Козмина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лукьяновъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Симанова Марфа

Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лукьяновъ Алексей

Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лукьяновъ Илія

Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Горюнова Прасковья

Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяновъ Родіонъ

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