Лукьянова Пелагея Борисова
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Борисъ Ивановъ
Мать: Матрена Козмина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лукьяновъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Симанова Марфа
Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лукьяновъ Алексей
Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лукьяновъ Илія
Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Горюнова Прасковья
Отец ребёнка: Лукьяновъ Родіонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьяновъ Родіонъ