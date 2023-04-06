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Матрена Козмина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Степанида Борисова

Отец ребёнка: Борисъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Матрена Борисова

Отец ребёнка: Борисъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Лукьянова Пелагея Борисова

Отец ребёнка: Борисъ Ивановъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисъ Ивановъ

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