Матрена Козмина
Место рождения
Дата рождения1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Степанида Борисова
Отец ребёнка: Борисъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Матрена Борисова
Отец ребёнка: Борисъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Лукьянова Пелагея Борисова
Отец ребёнка: Борисъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисъ Ивановъ