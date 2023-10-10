Лукьяновъ Родіонъ
Место рождения
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Лукьянъ Афиногеновъ
Мать: Лукьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лукьяновъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Симанова Марфа
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лукьяновъ Алексей
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лукьяновъ Илія
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Горюнова Прасковья
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова
Бракосочетание
Неизвестно