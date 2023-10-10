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Лукьяновъ Родіонъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Лукьянъ Афиногеновъ

Мать: Лукьянова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лукьяновъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Симанова Марфа

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лукьяновъ Алексей

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лукьяновъ Илія

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Горюнова Прасковья

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Борисова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Пелагея Борисова

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