Симановъ Николай
Место рождения
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Симановъ Ларіонъ
Мать: Симанова Матрена
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Симанова Марфа
Рождение ребёнка
01.09.1876
Сын: Симановъ Иванъ
Мать ребёнка: Симанова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина Александра
Мать ребёнка: Симанова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симанова Марфа