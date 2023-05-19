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Симановъ Николай

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Симановъ Ларіонъ

Мать: Симанова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1869

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Симанова Марфа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1876

Сын: Симановъ Иванъ

Мать ребёнка: Симанова Марфа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Александра

Мать ребёнка: Симанова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симанова Марфа

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