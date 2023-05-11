Симанова (Лазарева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова (Лазарева) Матрена

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Лазаревъ Иванъ

Мать: Лазарева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Симановъ Иванъ

Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Денисова Прасковья

Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Симановъ Николай

Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Симановъ Леонтий

Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Симановъ Федоръ

Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симановъ Ларіонъ

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