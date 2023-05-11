Симанова (Лазарева) Матрена
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Лазаревъ Иванъ
Мать: Лазарева Аксинья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Симановъ Иванъ
Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Денисова Прасковья
Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1840
Сын: Симановъ Николай
Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1845
Сын: Симановъ Леонтий
Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Симановъ Федоръ
Отец ребёнка: Симановъ Ларіонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симановъ Ларіонъ