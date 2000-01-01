Комарова (Родионова) Фомаида (Мария) Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Родионова) Фомаида (Мария) Филатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1907 и 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1907 и 1908

Отец: Родионов Филат Демидович

Мать: Родионова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комаров Петр Федорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кычанова Евстолия Петровна

Отец ребёнка: Комаров Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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