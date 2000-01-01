Комарова (Родионова) Фомаида (Мария) Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1907 и 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1907 и 1908
Отец: Родионов Филат Демидович
Мать: Родионова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комаров Петр Федорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кычанова Евстолия Петровна
Отец ребёнка: Комаров Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно