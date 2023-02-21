Родионова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1903

Сын: Родионов Захар Филатович

Отец ребёнка: Родионов Филат Демидович

Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908

Дочь: Комарова Фомаида Филатовна

Отец ребёнка: Родионов Филат Демидович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Родионов Максим Филатович

Отец ребёнка: Родионов Филат Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Антонида Филатовна

Отец ребёнка: Родионов Филат Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Филат Демидович

Смерть
Неизвестно
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