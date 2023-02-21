Родионова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1903
Отец ребёнка: Родионов Филат Демидович
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908
Дочь: Комарова Фомаида Филатовна
Отец ребёнка: Родионов Филат Демидович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Родионов Максим Филатович
Отец ребёнка: Родионов Филат Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Антонида Филатовна
Отец ребёнка: Родионов Филат Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно