Родионов Филат Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Филат Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Демид Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1903

Сын: Родионов Захар Филатович

Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908

Дочь: Комарова Фомаида Филатовна

Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Родионов Максим Филатович

Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Антонида Филатовна

Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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