Родионов Филат Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Демид Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1903
Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908
Дочь: Комарова Фомаида Филатовна
Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Родионов Максим Филатович
Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Антонида Филатовна
Мать ребёнка: Родионова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно