Комаров Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1907 и 1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комарова Фомаида Филатовна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Кычанова Евстолия Петровна

Мать ребёнка: Комарова Фомаида Филатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Фомаида Филатовна

Смерть
Неизвестно
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