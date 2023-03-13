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Дурандинъ Евлампий

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Место рождения

Николикино, Унженскаго уезда

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Дурандинъ Иванъ

Мать: Дурандина Дарья Семенова

Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1784

Сын: Дурандинъ Федоръ

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Дурандинъ Ананий

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анна Кондратьева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Михайлова

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