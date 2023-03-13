Дурандинъ Евлампий
Место рожденияНиколикино, Унженскаго уезда
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Дурандинъ Иванъ
Мать: Дурандина Дарья Семенова
Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дурандинъ Федоръ
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Дурандинъ Ананий
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Анна Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Михайлова