Анна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Кондратьева

Анна Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.
1764 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурандинъ Евлампий

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Дурандина) Анна

Отец ребёнка: Дурандинъ Евлампий

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.