Анна Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дурандинъ Евлампий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Дурандина) Анна
Отец ребёнка: Дурандинъ Евлампий
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан