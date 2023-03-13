Дурандинъ Иванъ
Место рожденияНиколикино, Унженскаго уезда
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Дурандинъ Артемий Елизаровъ
Мать: не указана
Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Дурандина Дарья Семенова
Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Сын: Дурандинъ Евлампий
Мать ребёнка: Дурандина Дарья Семенова
Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Дурандинъ Карпъ
Мать ребёнка: Дурандина Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурандина Дарья Семенова