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Дурандинъ Иванъ

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Место рождения

Николикино, Унженскаго уезда

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Дурандинъ Артемий Елизаровъ

Мать: не указана

Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дурандина Дарья Семенова

Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Сын: Дурандинъ Евлампий

Мать ребёнка: Дурандина Дарья Семенова

Николикино, Унженскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Дурандинъ Карпъ

Мать ребёнка: Дурандина Дарья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурандина Дарья Семенова

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