Дурандина Дарья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дурандинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Дурандина) Анна
Отец ребёнка: Дурандинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Дурандинъ Евлампий
Отец ребёнка: Дурандинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Дурандинъ Карпъ
Отец ребёнка: Дурандинъ Иванъ