Дурандина Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурандина Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурандинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Дурандина) Анна

Отец ребёнка: Дурандинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1750

Сын: Дурандинъ Евлампий

Отец ребёнка: Дурандинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Дурандинъ Карпъ

Отец ребёнка: Дурандинъ Иванъ

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