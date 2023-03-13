Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дурандинъ Федоръ
Отец ребёнка: Дурандинъ Евлампий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Дурандинъ Ананий
Отец ребёнка: Дурандинъ Евлампий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Дурандинъ Евлампий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дурандинъ Евлампий
Смерть
1792