Синицкая (Еленевская) Мария Фоминична
Место рождения
Дата рождения14.03.1887
Дата смертиОколо 1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1887
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Трубецкая Мария Александровна
Отец ребёнка: Синицкий Александр Викторович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Трубецкая Наталья Александровна
Отец ребёнка: Синицкий Александр Викторович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Синицкий Виктор Александрович
Отец ребёнка: Синицкий Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1972
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край