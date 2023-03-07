Синицкая (Еленевская) Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицкая (Еленевская) Мария Фоминична

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

14.03.1887

Дата смерти

Около 1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1887

Отец: Еленевский Фома Самуйлович

Мать: Еленевская Мария Николаевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Трубецкая Мария Александровна

Отец ребёнка: Синицкий Александр Викторович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Трубецкая Наталья Александровна

Отец ребёнка: Синицкий Александр Викторович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Синицкий Виктор Александрович

Отец ребёнка: Синицкий Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицкий Александр Викторович

Смерть
Около 1972
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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