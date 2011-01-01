Синицкий Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицкий Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Синицкий Александр Викторович

Мать: Синицкая Мария Фоминична

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицкая Благородна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицкая Благородна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синицкая Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицкая Благородна

Смерть
2011
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