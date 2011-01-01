Синицкий Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицкая Благородна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицкая Благородна
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синицкая Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицкая Благородна
Смерть
2011