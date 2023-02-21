Синицкая (Бакалиноска) Благородна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицкая (Бакалиноска) Благородна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицкий Виктор Александрович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицкий Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицкий Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно
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