Еленевская (Селецкая) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еленевская (Селецкая) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Селецкий Николай Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1873

Дочь: Серафима Фоминична

Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
04.01.1876

Сын: Еленевский Николай Фомич

Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
27.01.1880

Сын: Еленевский Александр Фомич

Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
09.08.1882

Сын: Еленевский Владимир Фомич

Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: Синицкая Мария Фоминична

Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Фоминична

Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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