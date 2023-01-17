Еленевская (Селецкая) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Селецкий Николай Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1873
Дочь: Серафима Фоминична
Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович
Рождение ребёнка
04.01.1876
Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович
Рождение ребёнка
27.01.1880
Сын: Еленевский Александр Фомич
Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович
Рождение ребёнка
09.08.1882
Сын: Еленевский Владимир Фомич
Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: Синицкая Мария Фоминична
Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Фоминична
Отец ребёнка: Еленевский Фома Самуйлович
Смерть
Неизвестно