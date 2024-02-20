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Корсун Захарий Ефимович

Место рождения

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Корсун Ефимий Иванович

Мать: Корсун Акелина Савельевна

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1912г / зап.№ 9 / , ГАДО , Ф - 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
10.08.1909

Сын: Корсун Денис Захарович

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.04.1912

Дочь: Пелагея /Внебрачн./

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г. лист-68,зап-26.
Бракосочетание
24.10.1912

Жена: Корсун Агрипина Петровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 9 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 91 /.
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Корсун Митрофан Захарович

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Корсун Федор Захарович

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 15 /, м/к-1914г../ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
31.05.1915

Дочь: Зазуля Афанасия Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

х.Веселый Закотной волости Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 70 /, м/к-1915г../ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
15.10.1919

Сын: Корсун Иоанн / Иван / Захарович

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

х.Каленникова Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 87 /, м/к-1919г../ зап.№48 /
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Наталья Захаровна

Мать ребёнка: Корсун Агрипина Петровна

Сл.Кривая Лука Краснолиманский р-н Донецкая обл.,УССР
Смерть
Неизвестно
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