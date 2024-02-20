Корсун Иоанн / Иван / Захарович
Место рождениях.Каленникова Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Дата рождения15.10.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1919
Отец: Корсун Захарий Ефимович
Мать: Корсун Агрипина Петровна
х.Каленникова Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 87 /, м/к-1919г../ зап.№48 /
Крещение
15.10.1919
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 48 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 87 /. | Восприемники: Жители х.Каленникова Изюмского уезда : Ананий Гордеевич Бондаренко и девица Анна Яковлевна Грек... Показать все
Смерть
Неизвестно