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(Грек) Пелагея /Внебрачн./

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый

Дата рождения

30.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1912

Отец: Корсун Захарий Ефимович

Мать: Корсун Агрипина Петровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г. лист-68,зап-26.
Крещение
30.04.1912
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: х.Веселого Закотянской волости крестьяне : Феодосий Федорович Салий и Потапа Мураховского жена Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно
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