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Корсун Федор Захарович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый

Дата рождения

07.06.1914

Дата смерти

28.06.1914

Пол

Мужской

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1914

Отец: Корсун Захарий Ефимович

Мать: Корсун Агрипина Петровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 15 /, м/к-1914г../ зап.№ 31 /
Крещение
07.06.1914
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1914г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 15 /. | Восприемники: Крестьяне х.Веселого :Харитон Яковлевич Грек и Пима Корсуна жена Дарья Александровна
Смерть
28.06.1914
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - родовая слабость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1914г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 50 /.
Похороны
30.06.1914
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1914г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 50 /.
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