Зазуля (Корсун) Афанасия Захаровна
Место рождениях.Веселый Закотной волости Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Дата рождения31.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1915
Отец: Корсун Захарий Ефимович
Мать: Корсун Агрипина Петровна
х.Веселый Закотной волости Изюмского уезда Харьковской губ.,Россия
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 70 /, м/к-1915г../ зап.№ 29 /
Крещение
31.05.1915
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 29 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 70 /. | Восприемники: Граждане х.Веселого Закотной Волости Изюмского уезда : Корсун Павел Захарович и Елисея Радченко... Показать все
Бракосочетание
21.05.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно