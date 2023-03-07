Малова Гаврилова (Дмитриева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Гаврилова (Дмитриева) Пелагея

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

27.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Дмитрей Афонасьевъ

Мать: Агрофена Мокеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Денисова Воробьева Наталія

Отец ребёнка: Маловъ Харлампій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гавриловъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Гавриловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гавриловъ Гаврилкинъ Василій

Отец ребёнка: Гавриловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Трофимова Акулина

Отец ребёнка: Гавриловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Багрякова Елена

Отец ребёнка: Гавриловъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.03.1883
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ водянки
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