Малова Гаврилова (Дмитриева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти27.03.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Дмитрей Афонасьевъ
Мать: Агрофена Мокеева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Денисова Воробьева Наталія
Отец ребёнка: Маловъ Харлампій
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гавриловъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Гавриловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гавриловъ Гаврилкинъ Василій
Отец ребёнка: Гавриловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Трофимова Акулина
Отец ребёнка: Гавриловъ Семенъ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Багрякова Елена
Отец ребёнка: Гавриловъ Семенъ
Смерть
27.03.1883
Причина смерти: Отъ водянки