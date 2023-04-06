Дмитрей Афонасьевъ
Место рождения
Дата рождения1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Афанасей Андреевъ
Мать: Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Афонасьевъ Трифанъ
Мать ребёнка: Агрофена Мокеева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Малова Гаврилова Пелагея
Мать ребёнка: Агрофена Мокеева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Агрофена Мокеева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дмитриевъ Иванъ
Мать ребёнка: Агрофена Мокеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Мокеева