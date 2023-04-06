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Дмитрей Афонасьевъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Афанасей Андреевъ

Мать: Татьяна Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Афонасьевъ Трифанъ

Мать ребёнка: Агрофена Мокеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Малова Гаврилова Пелагея

Мать ребёнка: Агрофена Мокеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Агрофена Мокеева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Дмитриевъ Иванъ

Мать ребёнка: Агрофена Мокеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Мокеева

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