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(Дмитриева) Акулина
(Дмитриева) Акулина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Пол
Женский
Отец
Дмитрей Афонасьевъ
1789 г.р.
Мать
Агрофена Мокеева
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Дмитрей Афонасьевъ
Мать:
Агрофена Мокеева
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