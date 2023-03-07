Гавриловъ Тимоѳей
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Гавриловъ Семенъ
Мать: Малова Гаврилова Пелагея
Рождение ребёнка
07.10.1872
Сын: Гавриловъ Їаковъ
Мать ребёнка: Огнева Елена
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1875
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Огнева Елена
Рождение ребёнка
08.05.1885
Дочь: Гликерія
Мать ребёнка: Гаврилова Гликерія Никитина
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Гаврилова Гликерія Никитина
Бракосочетание
Неизвестно