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Гавриловъ Тимоѳей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Гавриловъ Семенъ

Мать: Малова Гаврилова Пелагея

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1872

Сын: Гавриловъ Їаковъ

Мать ребёнка: Огнева Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1875

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Огнева Елена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1885

Дочь: Гликерія

Мать ребёнка: Гаврилова Гликерія Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Гаврилова Гликерія Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Гликерія Никитина

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