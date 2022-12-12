Попова Марина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Отец ребёнка: Попов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1692
Отец ребёнка: Попов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Попов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Офимия Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Попов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710