Попова Марина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Марина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Попов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1692

Сын: Попов Степан Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Попов Нестер Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Офимия Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1700

Сын: Попов Иван Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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