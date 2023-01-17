Попов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Попов Степан Иванович

Мать: Попова Марина Гаврилова

Рождение ребёнка
1723

Сын: Попов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Попов Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Попов Трофим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1730
Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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