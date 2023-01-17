Попов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Попов Степан Иванович
Мать: Попова Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
1723
Сын: Попов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Попов Антон Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1730