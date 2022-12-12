Попов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Попов Степан Иванович
Мать: Попова Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
1703
Сын: Попов Григорей Михайлович
Мать ребёнка: Попова Мелания Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710