Попов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Попов Степан Иванович

Мать: Попова Марина Гаврилова

Рождение ребёнка
1703

Сын: Попов Григорей Михайлович

Мать ребёнка: Попова Мелания Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мелания Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Усовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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