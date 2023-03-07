Горшенинъ Николай
Место рождения
Дата рождения20.03.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1847
Отец: Горшенинъ Иванъ
Мать: Горшенина Агрофена
Бракосочетание
20.02.1869
Жена: Горшенина Марья
Рождение ребёнка
26.03.1872
Дочь: Грызлова Матрена Дмитриева
Мать ребёнка: Горшенина Марья
Рождение ребёнка
07.05.1874
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Горшенина Марья
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Горшенина Марья