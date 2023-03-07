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Горшенинъ Николай

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1847

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.02.1869

Жена: Горшенина Марья

Рождение ребёнка
26.03.1872

Дочь: Грызлова Матрена Дмитриева

Мать ребёнка: Горшенина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1874

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Горшенина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Горшенина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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