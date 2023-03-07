Горшенина (Ефимова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Ефимова) Марья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.03.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1845

Отец: Ефимовъ Максимъ

Мать: Ефимова Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.02.1869

Муж: Горшенинъ Николай

Рождение ребёнка
26.03.1872

Дочь: Грызлова Матрена Дмитриева

Отец ребёнка: Горшенинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1874

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Горшенинъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Горшенинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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