Горшенина (Ефимова) Марья
Место рождения
Дата рождения30.03.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1845
Отец: Ефимовъ Максимъ
Мать: Ефимова Афимья
Бракосочетание
20.02.1869
Муж: Горшенинъ Николай
Рождение ребёнка
26.03.1872
Дочь: Грызлова Матрена Дмитриева
Отец ребёнка: Горшенинъ Николай
Рождение ребёнка
07.05.1874
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Горшенинъ Николай
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Горшенинъ Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан