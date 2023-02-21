Крутов Василий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутов Василий Васильев

Крутов Василий Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Крутов Василий Семеонов

Мать: Крутова Неолина Егорова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Крутов Василий Васильев

Мать ребёнка: Крутова Анастасия Еремиева

Рождение ребёнка
1881

Сын: Крутов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Крутова Анастасия Еремиева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутов Иван Васильев

Мать ребёнка: Крутова Анастасия Еремиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутов Петр Васильев

Мать ребёнка: Крутова Анастасия Еремиева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close