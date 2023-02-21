Крутов Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Крутов Василий Семеонов
Мать: Крутова Неолина Егорова
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Крутова Анастасия Еремиева
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Крутова Анастасия Еремиева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутов Иван Васильев
Мать ребёнка: Крутова Анастасия Еремиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутов Петр Васильев
Мать ребёнка: Крутова Анастасия Еремиева