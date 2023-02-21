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Крутов Алексей Васильев
Крутов Алексей Васильев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1881
Пол
Мужской
Отец
Крутов Василий Васильев
1847 г.р.
Мать
Крутова Анастасия Еремиева
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец:
Крутов Василий Васильев
Мать:
Крутова Анастасия Еремиева
Работа или профессия
Неизвестно
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