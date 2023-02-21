Крутов Петр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутов Петр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крутов Василий Васильев

Мать: Крутова Анастасия Еремиева

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Крутова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Крутова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Крутова Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Крутова Екатерина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1915
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