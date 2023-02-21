Крутов Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Крутова Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Крутова Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Крутова Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Крутова Екатерина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1915