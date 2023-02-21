Крутов Василий Семеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Семеон Данилов
Мать: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Крутова Неолина Егорова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Крутов Ефим Васильев
Мать ребёнка: Крутова Неолина Егорова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Крутова Неолина Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Крутова Неолина Егорова
Работа или профессия
Неизвестно