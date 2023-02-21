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Крутов Василий Семеонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Семеон Данилов

Мать: Марфа Никитина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Крутов Агафон Васильев

Мать ребёнка: Крутова Неолина Егорова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Крутов Ефим Васильев

Мать ребёнка: Крутова Неолина Егорова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Крутов Василий Васильев

Мать ребёнка: Крутова Неолина Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Крутова Неолина Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
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