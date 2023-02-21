Домна Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Самсонова

Домна Самсонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Самсонов Михаил Фомич

Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Самсонов Алексей Фомич

Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Самсонов Федор Фомич

Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Самсонов Егор Фомич

Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Самсонов Василий Фомич

Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Самсонов Петр Фомич

Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Фома Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close