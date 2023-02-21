Домна Самсонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Самсонов Федор Фомич
Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Самсонов Егор Фомич
Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Самсонов Петр Фомич
Отец ребёнка: Самсонов Фома Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно