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Самсонов Михаил Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Самсонов Фома Егорович

Мать: Домна Самсонова

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Самсонова Ксения

Рождение ребёнка
1912

Сын: Самсонов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Самсонова Ксения

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Самсонова Ксения

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Самсонова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Ксения

Смерть
Неизвестно
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