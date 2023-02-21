Самсонов Михаил Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Самсонов Фома Егорович
Мать: Домна Самсонова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Самсонова Ксения
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Самсонова Ксения
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Самсонова Ксения
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Самсонова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова Ксения
Смерть
Неизвестно