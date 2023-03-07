Парфенов Евтропий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
06.02.1883
Рождение ребёнка
14.04.1884
Сын: Парфенов Иван Евтропиевич
Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова
Рождение ребёнка
05.04.1886
Рождение ребёнка
25.06.1887
Сын: Парфенов Тихон Евтропиевич
Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова
Рождение ребёнка
18.09.1888
Сын: Парфенов Константин Евтропиевич
Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова
Рождение ребёнка
30.01.1891
Дочь: Анна Евтропиевна
Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова
Рождение ребёнка
30.01.1891
Сын: Парфенов Иван Евтропиевич
Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова
Рождение ребёнка
16.01.1892
Рождение ребёнка
21.04.1894
Сын: Парфенов Георгий Евтропиевич
Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова
Рождение ребёнка
17.06.1895
Дочь: Акилина Евтропиевна
Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова
Рождение ребёнка
19.07.1896
Смерть
Неизвестно