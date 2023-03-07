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Парфенов Евтропий Спиридонович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Парфенов Спиридон Парфенович

Мать: Парфенова Агафья Савельевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Парфенова Татьяна Мещанова

Рождение ребёнка
14.04.1884

Сын: Парфенов Иван Евтропиевич

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1886

Дочь: Мария Евтропиевна

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1887

Сын: Парфенов Тихон Евтропиевич

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1888

Сын: Парфенов Константин Евтропиевич

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1891

Дочь: Анна Евтропиевна

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1891

Сын: Парфенов Иван Евтропиевич

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1892

Дочь: Мария Евтропиевна

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1894

Сын: Парфенов Георгий Евтропиевич

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1895

Дочь: Акилина Евтропиевна

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1896

Дочь: Мария Евтропиевна

Мать ребёнка: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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