Парфенов Спиридон Парфенович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти06.02.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Мать ребёнка: Парфенова Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Парфенов Евтропий Спиридонович
Мать ребёнка: Парфенова Агафья Савельевна
Смерть
06.02.1904