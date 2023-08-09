Парфенов Спиридон Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенов Спиридон Парфенович

Парфенов Спиридон Парфенович

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

06.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Мать ребёнка: Парфенова Агафья Савельевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Парфенов Евтропий Спиридонович

Мать ребёнка: Парфенова Агафья Савельевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.02.1904
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область