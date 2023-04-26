Парфенова Агафья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Агафья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

25.07.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович

Отец ребёнка: Парфенов Спиридон Парфенович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Парфенов Евтропий Спиридонович

Отец ребёнка: Парфенов Спиридон Парфенович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.07.1881
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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