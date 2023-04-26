Парфенова Агафья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти25.07.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Парфёнов Варлам (Харлампий) Спиридонович
Отец ребёнка: Парфенов Спиридон Парфенович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Парфенов Евтропий Спиридонович
Отец ребёнка: Парфенов Спиридон Парфенович
Смерть
25.07.1881
Причина смерти: чахотка