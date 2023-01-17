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(Парфенова) Мария Евтропиевна

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892

Отец: Парфенов Евтропий Спиридонович

Мать: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Парфенов (незаконнорожденный) Михаил

Отец ребёнка: не указан

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1921

Сын: Васильев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1923

Сын: Васильев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1926

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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