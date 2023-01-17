(Парфенова) Мария Евтропиевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892
Рождение ребёнка
1911
Сын: Парфенов (незаконнорожденный) Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.08.1921
Сын: Васильев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.08.1923
Сын: Васильев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1926
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно