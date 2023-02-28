Васильев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1921
Сын: Васильев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мария Евтропиевна
Рождение ребёнка
18.08.1923
Сын: Васильев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Мария Евтропиевна
Рождение ребёнка
25.01.1926
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Мария Евтропиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Евтропиевна
Смерть
Неизвестно