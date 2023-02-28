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Васильев Николай Александрович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1921

Сын: Васильев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мария Евтропиевна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1923

Сын: Васильев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мария Евтропиевна

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1926

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Мария Евтропиевна

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Евтропиевна

Смерть
Неизвестно
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