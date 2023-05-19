Парфенов Иван Евтропиевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1884
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Парфенова Варвара Лупова
Рождение ребёнка
15.04.1908
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова
Рождение ребёнка
26.09.1909
Сын: Парфенов Александр Иванович
Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова
Рождение ребёнка
28.12.1912
Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова
Рождение ребёнка
26.11.1914
Сын: Парфенов Константин Иванович
Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова
Рождение ребёнка
27.11.1916
Сын: Парфенов Николай Иванович
Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова
Рождение ребёнка
07.12.1919
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно