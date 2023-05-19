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Парфенов Иван Евтропиевич

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1884

Отец: Парфенов Евтропий Спиридонович

Мать: Парфенова Татьяна Мещанова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Парфенова Варвара Лупова

Рождение ребёнка
15.04.1908

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1909

Сын: Парфенов Александр Иванович

Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1912

Сын: Парфенов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1914

Сын: Парфенов Константин Иванович

Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.11.1916

Сын: Парфенов Николай Иванович

Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1919

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Парфенова Варвара Лупова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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