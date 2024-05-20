Бедарев Алексей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедарева) Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедарева) Полина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиверстова (Бедарева) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Смерть
Неизвестно