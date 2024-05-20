Бедарев Алексей Никитович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарев Алексей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Бедарев Никита Доримедонтович (Никитин)

Мать: Бедарева Матрена Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедарева) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедарева) Полина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиверстова (Бедарева) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
с.Быстрянка
Смерть
Неизвестно

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